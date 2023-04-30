В 8 провинциях Турции проведена антитеррористическая операция, задержаны 10 человек

В рамках операции против террористической организации MLKP в 8 провинциях Турции задержаны 10 подозреваемых, сообщает TRT Haber.
В рамках расследования, проведенного прокуратурой Эскишехира в отношении террористической организации MLKP были выявлены 17 подозреваемых.
Группы отдела по борьбе с терроризмом провинциальных управлений безопасности провели одновременные операции по многим адресам в Эскишехире, Стамбуле, Анкаре, Измире, Испарте, Хатае, Кайсери и Чанаккале.
В ходе операции были задержаны 10 подозреваемых, в том числе 6 женщин. Сообщается, что задержание подозреваемых продолжается, предпринимаются усилия по задержанию сбежавших 7 человек.
При обыске домов подозреваемых и молодежных центров, предположительно использовавшихся для вербовки членов в организацию, было обнаружено большое количество документов, запрещенных изданий, цифровых материалов, газет и журналов, связанных с деятельностью организации.
Подозреваемых допрашивают в полиции.