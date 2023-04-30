WP: США видят, что ключевые страны не поддерживают Вашингтон против России

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Соединенные Штаты видят, что ключевые страны не поддерживают Вашингтон против России, сообщает газета The Washington Post.

«Глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах», — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет, в первую очередь, про Бразилию, Египет, Индию и Пакистан.

Отдельно приводится в пример ситуация с Пакистаном — министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказалась против требований Запада, которые нанесли бы ущерб отношениям с ключевым союзником Исламабада — Китаем.