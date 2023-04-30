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Армия Судана не пустила десятки британцев на последний эвакуационный рейс

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Более 100 граждан Великобритании, по всей вероятности, застряли в Судане, ведь армия страны не пустила их на последний эвакуационный рейс, сообщает The Guardian.

Великобритания эвакуировала 1 888 человек на 21 рейсе, но еще более 100 остались в Судане. Они должны были улетать 29 апреля в 18:00, однако армия Судана не разрешила им проезд по необходимому маршруту.

Член парламента Великобритании Алисия Кернс заявила, что армия Судана «мешает гражданам пересекать Хартум, чтобы попасть в эвакуационный самолет.

«Я думаю, нам нужно изучить это и посмотреть, есть ли в этом хоть какая-то правда. Если это так, у вас есть британские граждане, которые застряли и не могут добраться до эвакуации», — сказала она.

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