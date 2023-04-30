В Агдаме произошло тяжелое ДТП, погибли три человека

Министерство внутренних дел распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Агдаме.
Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, ДТП произошло вчера около 20:00 часа.
Так, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» потерял управление и врезался в дерево.
В результате погибли водитель и пассажиры, жители района Айдын Гасымов, Тахмаз Мусаев и Юсиф Ибадов, еще один пассажир Санан Шихиев получил травмы.
По данному факту в отделе полиции Агдамского района проводится расследование.