В Милли Меджлисе впервые прошел письменный экзамен по приему на госслужбу

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В продолжение реформ, проводимых во всех сферах жизни страны под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, 4 февраля по инициативе председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой впервые в парламенте был объявлен конкурс по приему на вакантные должности государственной службы – юриста аппарата Милли Меджлиса.

Конкурс состоит из двух этапов: письменного экзамена и собеседования.

29 апреля в административном здании парламента состоялся письменный экзамен, который является первым этапом конкурса.

В экзамене, проведенном в трех группах, приняли участие 364 кандидата, имеющих высшее образование по специальности «юрист» и подавшие документы до 3 марта текущего года.

На этапе письменного экзамена проверяются теоретические знания претендентов и их знание законодательства Азербайджана.