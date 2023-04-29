Пригожин дал Шойгу сутки

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Пригожин в интервью журналистам заявил, что поставил ультиматум главе Минобороны Сергею Шойгу: либо военные решают проблему с нехваткой боеприпасов у наемников, либо те оставляют свои позиции в Бахмуте.

«Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести с этой территории», — сказал он.

По условиям, которые Пригожин, как он сам говорит, предложил в письме Шойгу, проблема со снарядами должна была разрешиться до вчерашнего дня.