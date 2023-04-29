Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 апреля

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Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако утром местами ожидается небольшая изморось, к вечеру возможен дождь. Прогнозируется южный ветер, который вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем составит 24-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем, начиная с северных и западных районов, в некоторых местах ожидаются осадки. К вечеру местами возможны ливни, грозы, выпадет град. Местами будет туман. Прогнозируется западный ветер местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 24-29°, в горах 3-6° тепла, днем 5-10°, в некоторых местах 13-17° тепла.