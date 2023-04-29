Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда вместе

106 Просмотров

Турция и Азербайджан всегда вместе — это дружественные, братские страны. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале «ТЕХНОФЕСТ» в Стамбуле.

Глава государства отметил, что подписанием два года назад Шушинской декларации Турция и Азербайджан официально стали союзниками. Подписание этой исторической Декларации в Шуше, являющейся венцом Карабаха, имеет особое значение. Шуша – дорогой город азербайджанского народа, дорогой город – тюркского мира.