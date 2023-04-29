Западу придется определиться: либо любовь к Еревану, либо вражда с Москвой. Наполовину беременной быть нельзя

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В Армении, где у власти находятся «дети Сороса», всеми силами пытаются показать миру, что страна решительно намерена идти по западному пути развития. Перманентные антироссийские демонстрации, нелестные высказывания политиков в адрес Кремля, приглашение свою страну европейских «спасителей» — все эти звенья одной цепи. Цепи, в которую Армению заковала Россия, и от которой якобы Ереван хочет избавиться.

Прозападные телодвижения команды Пашиняна, конечно же, в первую очередь нацелены на то, чтобы сохранить более или менее приличное лицо при окончательном решении армяно-азербайджанского вопроса. В фундаментальном смысле, естественно, Ереван не в силах что-либо изменить, но вот надежда на то, чтобы отделаться легким испугом, все же остается.

В этом плане Пашинян пытается усидеть на двух стульях одновременно. Уверяет Запад, что Армения – демократическая страна, и она заслужила свое место под европейским и американским зонтиками, а с другой стороны, вырисовываются контуры шантажа России. Мол, Москва рискует потерять свой последний оплот на Южном Кавказе. Но это всего лишь иллюзия обмана, ибо за кулисами армяно-российский тандем ведет совершенно другую игру.

После начала войны в Украине на Россию посыпался град политических и, главное, экономических санкций. За исключением нескольких стран, которые не питают особого пиетета к западному миру, остальные государства, не желая оказаться под прессом вторичных санкций, предпочли быть максимально осторожными в этом вопросе.

И вот тут-то на поверхность всплывает сюзерено-вассальская связь между Россией и Арменией, которая, по сути, и не прерывалась. Пока Запад был занят вопросами оказания всякого рода помощи «несчастной и обездоленной» Армении, «многострадальные» тем временем исподтишка по мере сил помогали подсанкционной России оставаться на плаву.

Первый тревожный звоночек над армянским ухом прозвенел в марте этого года в Берлине. В ходе встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с армянским премьером Николом Пашиняном германский политик потребовал от армянского гостя соблюдения антироссийских санкций. Слова Шольца основывались на конкретных фактах и цифрах. Так, за прошлый год экспорт из Германии в Армению резко вырос, со 178 млн до 505 млн евро, а из ЕС в целом — почти вдвое. Одновременно экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос почти втрое.

Спустя месяц в издании The New York Times выходит статья, в которой говорится, что США и Европа обеспокоены тем, как Армения помогает России обходить санкции и доставляет в РФ запрещенные товары путем реэкспорта.

Согласно изданию, в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов из ЕС, чем годом ранее.

«Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию, говорится в документе», — отмечала NYT.

А вот еще одно доказательство того, что Армения пытается ввести в заблуждение, перехитрить своих новых покровителей из Запада. Обходы Арменией западных санкций завуалированно подтвердил и доцент государственного экономического университета Агаси Тавадян. Эксперт отметил, что, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году сильно выросли показатели импорта в Армению иномарок и экспорта автомобилей из Армении в Россию.

В 2021 году, по словам Тавадяна, в Армению ввезли 13 тысяч машин, а в 2022-ом – 40 тысяч. В 2021 году в Россию из Армении было отправлено 300 авто, а в 2022 году – 13 тысяч. Он также заявил, что из Армении в Россию уже экспортируются такие товары как мобильные телефоны, стиральные машины, пылесосы, мониторы. Тут возникает довольно неудобный для западного мира вопрос: почему, имея на руках очевидные доказательства, Брюссель, Вашингтон закрывают глаза на нарушения правил игры, установленные ими же самими? Или Армения является неким исключением для Запада?

И снова мы сталкиваемся с пресловутыми двойными стандартами, которые имеются в арсенале «демократического мира». Вспомним, как на Западе переполошились после того, как Азербайджан установил ППП на Лачинской дороге. Желающих подать свой писк в защиту «угнетенных» армян было хоть отбавляй. И если любителям почесать языки захотелось поболтать, то лучшей темы, чем обход армянами западных санкций и не найти. Только одной болтовней проблему не решить и нужны конкретные рестрикционные меры.

Вырисовывается фантасмагорическая картина: Запад в войне помогает не только Украине, но и …России. Ведь молчаливое созерцание того, как их санкционные товары уплывают в Россию через Армению, и есть помощь Кремлю. Так что Вашингтону и Брюсселю придется определиться: либо любовь к Армении, либо вражда с Россией. Наполовину беременной быть нельзя…

Фарид Теймурханлы