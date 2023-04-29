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Bloomberg: украинские беженцы жалуются на сокращение финансовой поддержки в Румынии

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Восточноевропейские страны начали сокращать финансовую помощь украинским беженцам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, страны, среди которых Польша, Румыния, Словакия и Чехия, начали урезать траты на содержание украинских беженцев, из-за за чего те оказались в тяжелом положении. Так, например, румынские власти четыре месяца назад перестали выделять средства на оплату жилья украинцам, а на этой неделе приняли решение в два раза сократить выплаты для почти ста тысяч беженцев с Украины.

«Мы явно становимся обузой <…>. Это всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — приводит агентство слова украинской беженки в Бухаресте.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) информировало, что в общей сложности 8 104 606 беженцев с Украины прибыли в страны Европы с начала специальной военной операции РФ. Больше всего людей с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 563 386), Германия (1 055 323), Чехия (494 793), Италия (171 739), Испания (168 654), Великобритания (163 500), Болгария (153 170), Франция (118 994), Румыния (117 028), Словакия (110 444) и Молдавия (109 348).

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