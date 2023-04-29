«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Послы выразили соболезнование в связи с гибелью в Тертере трех человек

kadrvzriv

Судя по всему, послы Франции, США и ЕС извлекли урок из прошлых замечаний, сделанных им в связи с проявленным ими неуважением к азербайджанскому народу. Напомним, что 14 декабря прошлого года восемь человек подорвались на противопехотных минах в селе Чираг Кельбаджарского района. В результате один человек погиб, остальные получили ранения различной степени тяжести.

И только посол Великобритании в Баку Фергус Олд выразил соболезнование в связи с подрывом на мине восьми человек.  Послы США, Франции и ЕС молчали.

К сожалению, террор Армении против Азербайджана продолжается. 28 апреля в селе Тапгарагоюнлу Тертерского района на мине подорвались и погибли три человека, сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd: Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.

В этот раз посол Франции в Баку Анн Буайон первой выразила соболезнование и сделала это еще вчера ночью.

Сегодня же соболезнование выразили посольство США и посол ЕС в Азербайджане.

«Выражаем соболезнования семьям и близким сотрудничавших с ANAMA 3-х человек, погибших 28 апреля в результате взрыва мины, а также выражаем соболезнования семьям азербайджанцев, погибших в результате других взрывов мин», —  сказала пресс-секретарь посольства США в Азербайджане Элис Спенсли.

«Мы тесно сотрудничаем с ANAMA, мы обеспокоены тем, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают убивать и калечить мирных жителей, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению перемещенных общин. Как подчеркнул госсекретарь США, Соединенные Штаты по-прежнему привержены мирным переговорам и достижению мирного будущего для всего региона», — отметила она.

Посол ЕС, свою очередь, отметил в Twitter, что «с  глубокой печалью узнали о трагической гибели трех человек в результате взрыва мины в Тертерском районе. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Европейский Союз продолжит оказывать Азербайджану решительную поддержку в усилиях по разминированию».

Ранее посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Аналогично поступил вчера ночью и посол Израиля Джорж Дик.

Отметим и то, что уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась с призывом к мировому сообществу и международным организациям в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертерском районе.

В обращении отмечается, что непредоставление Арменией точных карт минных полей Азербайджану приводит к человеческим жертвам в результате взрыва мин: «В этой связи, еще раз обращаясь к мировому сообществу, призываю поддержать предоставление нашей стране точных карт минных полей в целях прекращения минного террора со стороны Армении, являющегося источником серьезной угрозы жизни и здоровью людей, и принять действенные меры против Армении, которая продолжает нарушать требования международного гуманитарного права».

Теги:
Из этой рубрики
selcuk bayraktar startupteknoloji.com jpg
Политика

Сельджук Байрактар анонсировал серийное производство нового беспилотника

2023/04/29, 15:33
2023 01 11T150935Z 118920526 RC2FOY9O8K6V RTRMADP 3 UKRAINE CRISIS POLAND LITHUANIA pic4 zoom 1500x1500 25105
Мир

Зеленский: Украина разбила настойчивость России

2023/04/29, 15:20
erdogan 1
Политика

Эрдоган подарил Ильхаму Алиеву почтовую марку, посвященную Гейдару Алиеву

2023/04/29, 14:28
Erdogan
Политика

Эрдоган: Азербайджан построит городок в Кахраманмараше

2023/04/29, 14:13
texno1
Политика

Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда вместе

2023/04/29, 14:07
texno
Политика

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган участвуют в фестивале TEKNOFEST в Стамбуле: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2023/04/29, 13:46
Screenshot 71 e1681823427452
Политика

В Вашингтоне встретятся главы МИД Азербайджана и Армении

2023/04/29, 12:28
kadrvzriv
Политика

Послы выразили соболезнование в связи с гибелью в Тертере трех человек

2023/04/29, 12:00
vizit
Политика

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

2023/04/29, 11:01