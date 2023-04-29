Послы выразили соболезнование в связи с гибелью в Тертере трех человек

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Судя по всему, послы Франции, США и ЕС извлекли урок из прошлых замечаний, сделанных им в связи с проявленным ими неуважением к азербайджанскому народу. Напомним, что 14 декабря прошлого года восемь человек подорвались на противопехотных минах в селе Чираг Кельбаджарского района. В результате один человек погиб, остальные получили ранения различной степени тяжести.

И только посол Великобритании в Баку Фергус Олд выразил соболезнование в связи с подрывом на мине восьми человек. Послы США, Франции и ЕС молчали.

К сожалению, террор Армении против Азербайджана продолжается. 28 апреля в селе Тапгарагоюнлу Тертерского района на мине подорвались и погибли три человека, сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd: Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.

В этот раз посол Франции в Баку Анн Буайон первой выразила соболезнование и сделала это еще вчера ночью.

Сегодня же соболезнование выразили посольство США и посол ЕС в Азербайджане.

«Выражаем соболезнования семьям и близким сотрудничавших с ANAMA 3-х человек, погибших 28 апреля в результате взрыва мины, а также выражаем соболезнования семьям азербайджанцев, погибших в результате других взрывов мин», — сказала пресс-секретарь посольства США в Азербайджане Элис Спенсли.

«Мы тесно сотрудничаем с ANAMA, мы обеспокоены тем, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают убивать и калечить мирных жителей, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению перемещенных общин. Как подчеркнул госсекретарь США, Соединенные Штаты по-прежнему привержены мирным переговорам и достижению мирного будущего для всего региона», — отметила она.

Посол ЕС, свою очередь, отметил в Twitter, что «с глубокой печалью узнали о трагической гибели трех человек в результате взрыва мины в Тертерском районе. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Европейский Союз продолжит оказывать Азербайджану решительную поддержку в усилиях по разминированию».

Ранее посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Аналогично поступил вчера ночью и посол Израиля Джорж Дик.

Отметим и то, что уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась с призывом к мировому сообществу и международным организациям в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертерском районе.

В обращении отмечается, что непредоставление Арменией точных карт минных полей Азербайджану приводит к человеческим жертвам в результате взрыва мин: «В этой связи, еще раз обращаясь к мировому сообществу, призываю поддержать предоставление нашей стране точных карт минных полей в целях прекращения минного террора со стороны Армении, являющегося источником серьезной угрозы жизни и здоровью людей, и принять действенные меры против Армении, которая продолжает нарушать требования международного гуманитарного права».