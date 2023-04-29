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В Турции объяснили, почему может сорваться зерновая сделка

chavush8

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему может сорваться зерновая сделка.

По его словам, российские зерно и удобрения вывели из-под санкций, но финансовое и страховое обслуживание этих сделок — нет.

«В части платежей, страхования и банковского обслуживания, а также экспорта российских судов, доступ к портам по-прежнему остается проблемой» — сказал он.

По его словам, США и Британия с одной стороны сняли часть санкций на российский сельхозэкспорт, при этом американские и европейские банки, а также страховые компании отказываются работить с ним.

Срок зерновой сделки истекает 18 мая. 25 апреля Минобороны России заявило, что организованные киевским режимом атаки на Черноморский флот России ставят под вопрос продление зерновой сделки.

В Минобороны указали, что для атаки вооруженные формирования Украины использовали порт Одесса, который используется в рамках реализации зерновой сделки по согласованию сторон. В ведомстве также напомнили, что в октябре прошлого года после в ответ на атаку Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в реализации сделки, Россия приостановила выполнение соглашения. Возобновлено оно было только после предоставления гарантий со стороны Турции, а также письменных обязательств киевских властей не пользоваться гуманитарным коридором и портам для ведения боевых действий против России.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. В ее рамках Россия, Турция, Украина и ООН договорились об организации вывоза продовольствия из украинских портов. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.

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