В Брюсселе пройдет энергодиалог между Баку и ЕС

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Энергетический диалог между Азербайджаном и Европейский союзом (ЕС) пройдет 2 мая в Брюсселе, сообщили в пятницу в Генеральном директорате по энергетике Европейской комиссии (ЕК).

«В следующий вторник, 2 мая, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон проведет в Брюсселе Энергетический диалог между Европейским союзом и Азербайджаном с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Брюсселе стороны подведут итоги сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере и обсудят его продвижение. В частности, ЕС и Азербайджан обменяются мнениями о ситуации с поставками газа, обсудят расширение Южного газового коридора (ЮГК), сотрудничество по переходу к «чистой энергии», сообщили в ЕК.

Там добавили, что в Энергодиалоге также примут участие представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).