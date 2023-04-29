Пашинян болтается, как цветок в проруби, заявил Коротченко

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Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал предстоящую трехстороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении в Москве. Такую встречу накануне анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не назвав при этом конкретной даты.

«Мы ждем подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией на базе пяти принципов, которые были выдвинуты президентом Ильхамом Алиевым. Самое главное – Армения юридически признает территориальную целостность Азербайджана, и под этим решением будет стоять подпись руководителя этой страны», — сказал он.

«Мы слышали много слов: Пашинян сегодня говорит одно, завтра говорит совершенно другое, болтается, как цветок в проруби, и, как флюгер, улавливает ветры то из Парижа, то из Вашингтона. Основная задача сейчас добиться подписания мирного договора, делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами, открытия и запуска Зангезурского транспортного коридора – а это тоже обязательство Армении в рамках трехстороннего Заявления, – передачи карт минных полей, которые Армения оставила после 30-летней оккупации. Все это базовые, фундаментальные условия, которые должны быть реализованы», — отметил эксперт, выразив надежду на то, что совместными усилиями Россия и Азербайджан добьются конструктивного решения армяно-азербайджанского вопроса. Его слова приводит «Азертадж».

По словам И.Коротченко, установка контрольно-пропускного пункта госпогранслужбы Азербайджана на Лачинской дороге связана с тем, что этот маршрут использовался армянской стороной для нелегальных поставок различного рода вооружений, боеприпасов, мин, а также отправки регулярных подразделений с территории Армении на территорию Карабаха.

«После инцидента с подрывом военного грузовика ВС Азербайджана на территории Азербайджана на армянских минах, выпущенных в 2021 году, очевидно, что действия азербайджанской стороны были вынужденными, но обусловленными стремлением обеспечить, прежде всего, безопасность. Все рассуждения о каком-то новом «геноциде армян» или о каких-то будущих этнических чистках – это не более чем пропаганда. Все прекрасно знают, что руководство Азербайджана неоднократно предлагало карабахским армянам начать диалог о том, каким образом будет осуществлена их мирная интеграция в правовое и юридическое пространство Азербайджана», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что с установлением КПП сепаратисты в Карабахе больше не смогут получать оружие, боеприпасы, воинские подкрепления: «Рассчитываем, что ситуация достаточно быстро войдет в положительное русло, безопасность передвижения мирных армянских граждан, проживающих на территории азербайджанского Карабаха, будет обеспечена в полном объеме. Поэтому пользоваться Лачинской дорогой с соблюдением досмотровых процедур они смогут без каких-либо ограничений».