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Агентство господдержки обвинило Армению в минном терроре

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26 апреля 2023 года на территории освобожденного от оккупации поселка Суговушан Тертерского района произошел взрыв мины, в результате чего водитель Международного фонда Евразия Пресс Хазар Тариель оглу Бабашев получил тяжелое телесное повреждение. Этот инцидент следует расценивать как очередной акт минного террора

Об этом говорится в заявлении Агентства государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана в связи с подрывом на мине представителя азербайджанского НПО 26 апреля в поселке Суговушан.

«26 апреля 2023 года на территории освобожденного от оккупации поселка Суговушан Тертерского района произошел разрыв мины. В результате происшествия водитель Международного фонда Евразия Пресс Хазар Тариель оглу Бабашев получил тяжелое телесное повреждение, его правая нога была ампутирована ниже колена.

Это происшествие следует расценивать как очередной акт минного террора на территории Азербайджана. В течение почти 30-летнего периода Армения не довольствовалась лишь удерживанием под оккупацией городов и районов в Карабахском регионе Азербайджана, она также намеренно в массовом порядке минировала данные территории с целью убийства невинных людей. На сегодня в результате многочисленных взрывов мин, произошедших на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана , жертвами минного террора стали 286 человек, из них 48 погибли.

Республика Армения не только не предоставляет нашей стране точные карты мин, заложенных на территории в минувшие годы; продолжая провокации и сегодня, она вновь минирует освобожденные от оккупации территории Азербайджана, что представляет серьезную угрозу для жизни гражданских лиц и военнослужащих.

Еще раз обращаясь к мировой общественности, в том числе международным организациям, занимающимся защитой прав человека, призываем их занять решительную позицию в данном вопросе с целью защиты прав и свобод человека», — отмечается в заявлении.

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