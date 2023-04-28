«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Азай Гулиев заявил о создании Азербайджаном нового прецедента

azay guliev 1

Депутат азербайджанского парламента Азай Гулиев прокомментировал приостановку акции экоактивистов на Лачинской дороге.

«Акция экоактивистов, продолжавшаяся 138 дней на дороге Лачин-Ханкенди, сегодня приостановлена.

Я хотел бы поблагодарить представителей общественных организаций, молодежь и экоактивистов, которые, несмотря на плохие погодные условия и трудности, с особым чувством патриотизма в течение 138 дней защищали наши национальные интересы, с честью выполняя свою историческую миссию», — отметил Гулиев.

«Установив контрольно-пропускной пункт на государственной границе в Лачине, Азербайджан создал новый прецедент в мире, продемонстрировав возможность мирной интеграции этой части своей территории, которая нарушалась десятилетиями.

Уверен, что все тонкости этого исторического результата, достигнутого президентом Ильхамом Алиевым благодаря целеустремленности, уму и мудрости, еще долго будут анализироваться политологами и исследователями, и в будущем будут ссылаться на него как на передовой опыт», — заявил депутат.

Теги:
Из этой рубрики
azay guliev 1
Политика

Азай Гулиев заявил о создании Азербайджаном нового прецедента

2023/04/28, 22:58
mid aze3
Политика

Трагедия в Тертерском районе: Баку обвинил Ереван в нарушении международных обязательств

2023/04/28, 22:30
kazan
Политика

Татарстан предложил Азербайджану открыть в Казани генконсульство

2023/04/28, 21:47
gafarova 9
Политика

Сахиба Гафарова обвинила Ереван в подстрекательстве

2023/04/28, 20:37
kolona91
Политика

Дипломатическая «вонь», которая осталась после визита Колонна, выветрится не скоро…

2023/04/28, 19:39
aliev91
Политика

Президент Алиев: Турция и Азербайджан едины во всех вопросах

2023/04/28, 19:18
mid aze2 2
Политика

Баку осудил необоснованные заявления главы МИД Франции

2023/04/28, 18:47
baku 1
Политика

За забором «Формулы-1» в Баку

2023/04/28, 16:30
Screenshot 70
Политика

Алиев и Пашинян могут встретиться в Кишиневе, сообщила Колонна

2023/04/28, 16:09