Азай Гулиев заявил о создании Азербайджаном нового прецедента

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Депутат азербайджанского парламента Азай Гулиев прокомментировал приостановку акции экоактивистов на Лачинской дороге.

«Акция экоактивистов, продолжавшаяся 138 дней на дороге Лачин-Ханкенди, сегодня приостановлена.

Я хотел бы поблагодарить представителей общественных организаций, молодежь и экоактивистов, которые, несмотря на плохие погодные условия и трудности, с особым чувством патриотизма в течение 138 дней защищали наши национальные интересы, с честью выполняя свою историческую миссию», — отметил Гулиев.

«Установив контрольно-пропускной пункт на государственной границе в Лачине, Азербайджан создал новый прецедент в мире, продемонстрировав возможность мирной интеграции этой части своей территории, которая нарушалась десятилетиями.

Уверен, что все тонкости этого исторического результата, достигнутого президентом Ильхамом Алиевым благодаря целеустремленности, уму и мудрости, еще долго будут анализироваться политологами и исследователями, и в будущем будут ссылаться на него как на передовой опыт», — заявил депутат.