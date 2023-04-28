Посол Франции соболезнует в связи с гибелью азербайджанцев на мине

Посол Франции в Азербайджане Энн Буайон выразила соболезнования в связи с трагедией при взрыве мины в Тертерском районе.
«С большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере», — написала она в соцсети Twitter.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Франция продолжает поддерживать меры по разминированию в Азербайджане», — добавила дипломат.
Tərtərdə minanın partlaması nəticəsində 3 mülki şəxsin həlak olduğunu böyük kədərlə öyrəndim. Mərhumun ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Fransa Azərbaycanda humanitar minaların təmizlənməsinə dəstəyini davam etdirir. https://t.co/L0XV3WogUa
— Anne Boillon (@Niece_de_Rameau) April 28, 2023