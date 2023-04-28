Посол Франции соболезнует в связи с гибелью азербайджанцев на мине

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Посол Франции в Азербайджане Энн Буайон выразила соболезнования в связи с трагедией при взрыве мины в Тертерском районе.

«С большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере», — написала она в соцсети Twitter.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Франция продолжает поддерживать меры по разминированию в Азербайджане», — добавила дипломат.