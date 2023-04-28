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Трагедия в Тертерском районе: Баку обвинил Ереван в нарушении международных обязательств

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Призываем мировое сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на политику целенаправленной установки мин.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с гибелью гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертерском районе.

«28 апреля 2023 года в результате подрыва на мине в Тертерском районе погибли 3 гражданских лица. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, после завершения 44-дневной Отечественной войны в 2020 году жертвами мин стали 298 лиц, из них 54 человека погибли.

Взрыв мины, произошедший в Тертере, еще раз показывает, что главная цель Армении, которая не представила Азербайджану годные и точные карты мин, грубо нарушив пункт 6 трехстороннего заявления, продолжает военную деятельность и размещение мин на территории Азербайджана, — препятствовать масштабным работам по постконфликтному восстановлению, деятельности гражданского населения на этих территориях, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях.

Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на политику целенаправленной установки мин», — говорится в заявлении МИД.

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