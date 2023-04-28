Татарстан предложил Азербайджану открыть в Казани генконсульство

Татарстан предложил Азербайджану открыть в Казани генеральное консульство. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Казани.
«Будем рады рассмотрению нашего предложения об открытии в Казани и генерального консульства Азербайджана», – приводит слова Минниханова пресс-служба.
Он напомнил, что в Казани уже открыты генконсульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана.
В пресс-службе отметили, что по итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил $125 млн, с ростом к предыдущему периоду, а на данный момент активно идет работа по линии ведущих промышленных предприятий и компаний.