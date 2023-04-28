«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Ильхам Алиев: Это растрогало азербайджанский народ, осчастливило нас

aliev94

Вы действительно порадовали весь азербайджанский народ. Джансу сказала, что дарит эту победу Азербайджану. Это растрогало азербайджанский народ, осчастливило всех нас.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что победа турецких спортсменов в Иреване вызывает чувство гордости, Президент Ильхам Алиев отметил: «Наши девушки подняли там флаг и, когда там зазвучал Национальный марш Турции, все присутствовавшие встали. Вот это и есть победа, это то, что вызывает гордость. И наше государство, и наши народы достойны этой победы. Во время Второй Карабахской войны Турция всегда была рядом с нами, она всегда была вместе с нами во всех других вопросах, в спорте».

В очередной раз, пригласив юных спортсменов в Карабах, глава государства сказал: «Желаю, чтобы ваш следующий приезд был в Карабах. Вы и там увидите, что в городе Шуша флаги Турции и Азербайджана развеваются рядом друг с другом. Это – проявление большой любви, которая живет в сердце наших народов».

Теги:
Из этой рубрики
mexriban4
Общество

Мехрибан Алиева поделилась публикацией со встречи с представителями турецкого спорта (фото)

2023/04/28, 21:21
vzriv 2
Общество

Три человека погибли при подрыве на мине в Тертерском районе

2023/04/28, 21:07
mexriban2 e1682690931150
Общество

Мехрибан Алиева обнародовала публикацию с концерта по случаю 100-летия со дня рождения Зарифы Алиевой (фото)

2023/04/28, 20:23
aliev94
Общество

Ильхам Алиев: Это растрогало азербайджанский народ, осчастливило нас

2023/04/28, 19:53
aliev93
Общество

Алиев: Флаги Турции и Азербайджана развеваются на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше

2023/04/28, 19:46
313513 src
Общество

Вахиду Ахмедову объявлен выговор (обновлено)

2023/04/28, 18:33
2 7
Общество

Акция экоактивистов на Лачинской дороге приостановлена, контроль осуществляют полиция Шуши и ВВ (обновлено, фото)

2023/04/28, 18:18
mkkk
Общество

С 19 декабря 2022 года МККК провел 49 медэвакуаций по Лачинскому коридору

2023/04/28, 18:02
scale 1200 2021 01 31T174209.022
Общество

С 1 мая в Азербайджане вводится мораторий на вылов рыбы

2023/04/28, 17:50