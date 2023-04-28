Дипломатическая «вонь», которая осталась после визита Колонна, выветрится не скоро…

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Истинная цель визита министра иностранных дел Франции Катринн Колонна в Баку, а затем и в Ереван, изначально была предельно ясна, причем, как для азербайджанского политического истеблишмента, так и широкой общественности. Даже для той прослойки, которая далека от всякой политики.

Франция среди азербайджанской аудитории давно уже справедливо ассоциируется с негативом. Неприкрытая поддержка Парижем однобокой проармянской позиции в карабахском конфликте, как в бытность его сопредседателем Минской группы ОБСЕ, так и во время и после 44-дневной войны, способствовала возникновению острого чувства неприязни к Пятой республике в Азербайджане.

И политическая безграмотность мадам Колонна вкупе с ее любовью к Армении, продемонстрированная ею в Баку, лишь усилила это чувство.

Тонкая душевная организация Катрин Колонна чуть было не развалилась после новости о том, что Азербайджан установил ППП на Лачинской дороге, на СВОЕЙ территории, и она, забросив все дела, устремилась на Южный Кавказ.

Глава МИД Франции в ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым с фальшивой улыбкой заверяла, что Париж всей душой за мирный договор между Азербайджаном и Арменией.

«Франция приветствует инициативу Азербайджана по подписанию мирного договора с Арменией. Сегодня есть шанс на мир. Азербайджан выступает с мирной инициативой. Мы приветствуем это. Я хочу, чтобы мирный процесс продолжился путем переговоров. Мы очень хотим, чтобы мир, наконец, наступил.

Как говорится, соврала на голубом глазу. Ни ее, ни Францию не интересует справедливый мир. Мало того, Париж всеми способами пытается воспрепятствовать этому процессу, выступая с провокационными, антиазербайджанскими заявлениями. Франции нужен «армянский» мир.

И чего на самом деле хочет Франция в лице Колонна, последняя имела наглость озвучить в Баку. Коснувшись основного вопроса своей бессмысленной миссии относительно ППП, она заявила, что «Франция не приемлет односторонних шагов, предпринятых Азербайджаном».

В свою очередь, азербайджанская сторона отметила, что личное мнение Франция может оставить при себе. Было подчеркнуто, что Азербайджан предпринял этот шаг в соответствии с конституцией и на своей территории.

Одним словом, госпоже Колонна культурно дали понять, что свои требования, наставления, советы, просьбы и прочие вербальные испражнения она может излить в Ереване. Что она и сделала.

Теперь уже в Ереване глава МИД завела давшую в Баку сбой пластинку о «неприемлемости односторонних шагов». В столице «страны камней» эта убаюкивающая музыка лилась на «израненные» сердца «многострадальных» живительным бальзамом. Помимо всего прочего, следуя традиции, так сказать, на правах «старшей сестры», Колонна порадовала своих родственников тем, что объявила о поддержке Францией Армении.

Но, пожалуй, настоящий щенячий восторг у наших соседей вызвала запись, сделанная французским МИДом в Twitter, после посещения Колонна военного пантеона «Ераблур». В частности, было написано, что главу французского внешнеполитического ведомства захлестывают эмоции при виде сотен могил армянских солдат, погибших при защите…своей страны (!).

Вот он мир по-французски. Эти оккупанты нашли свою бесславную смерть на азербайджанской земле. Именно из Карабахского региона вереницей в Армению тянулись «грузы 200». Или Катрин Колонна до сих пор думает, что 44-дневная война шла на территории Армении? А может она не в курсе, что Париж, пусть и на словах, но признает территориальную целостность Азербайджана, считая Карабахский регион неотъемлемой частью нашей страны? Как при положительном, так и при отрицательном ответах на эти вопросы, Колонна выставляет себя в неприглядном, даже глупом свете.

Все же думается, что глава МИД прекрасно знает, что и почем, но предпочла в угоду армянам стать всеобщим посмешищем. Удивительное самопожертвование.

Кстати, госпожа Колонна фактически слово в слово повторила российский пропагандистский тезис о том, что русские солдаты в Украине защищают свою страну, то есть, Россию.

И что самое смешное — Франция, наряду с США, находится в авангарде коллективного Запада, ведущего прокси-войну с Россией. Но, видимо, в понимании Колонна защита своей страны на чужой территории на армян не распространяется.

Одним словом, Колонна, якобы, прибывшая в регион для установления мира, добилась лишь одного — создания еще более плотной атмосферы недоверия Баку к Парижу. Дипломатическая «вонь», которая осталась после визита Колонна, выветрится не скоро…

Фарид Теймурханлы