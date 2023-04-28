В Азербайджане похолодает на 9 градусов, прогнозируются ливни, грозы и град

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В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 30 апреля и до утра 2 мая скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с. Днем 1 мая на полуострове скорость ветра составит 28 м/с.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, в районах Азербайджана начиная с полудня 30 апреля и до полудня 4 мая ожидаются нестабильные погодные условия, временами вероятны осадки. В некоторых местах прогнозируются ливни, грозы, град, в высокогорьях – снег.

Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, 1 мая в некоторых местах до 23-28 м/с. Температура воздуха понизится на 5-9 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Вероятно увеличение уровня воды в реках.