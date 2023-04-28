Вахиду Ахмедову объявлен выговор (обновлено)

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18:38 Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, открывая заседание, председатель комиссии Эльдар Ибрагимов заявил, что высказывания такого опытного депутата, как Вахид Ахмедов, о парламенте страны, которая председательствует в Движении неприсоединения, неприемлемы.

Выступившие на заседании члены комиссии отметили, что депутат не должен высказывать в своем интервью мнения, не соответствующие правилам этического поведения депутата Милли Меджлиса. Депутат должен учитывать интересы своего народа и государства, так как озвученные мнения могут быть использованы против нас силами, враждебно относящимися к нашей стране. На заседании выступил депутат Вахид Ахмедов и выразил свое отношение к вопросу. По окончании заседания решением комиссии Вахиду Ахмедову был объявлен выговор.

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16:56 Сегодня было проведено заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

На закрытом заседании депутату Вахиду Ахмедову был объявлен выговор.

Напомним, что в связи с интервью, данным Вахидом Ахмедовым Мехману Гусейнову, депутаты потребовали, чтобы Дисциплинарная комиссия Милли меджлиса приняла соответствующие меры.