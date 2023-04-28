Алиев и Пашинян могут встретиться в Кишиневе, сообщила Колонна

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Франция надеется, что Азербайджан и Армения проведут диалог на высоком уровне в Кишиневе. Об этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

В столице Молдовы 1 июня запланирована встреча Европейского политического сообщества, в которой примут участие лидеры 47 стран, а также руководство ЕС.

«Необходимо расширить, подпитать процесс переговоров, в который Армения смело вовлеклась. Есть переговорный процесс, в который вовлечены Армения и Азербайджан. Мы пока не можем говорить о новой двусторонней, трехсторонней или же более многосторонней встрече, но важно основываться на достигнутом в Праге и найти определенные пункты согласия во время предстоящих встреч», — сказала Колонна.