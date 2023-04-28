За забором «Формулы-1» в Баку

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Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении призывает организаторов гонки европейского этапа «Формулы-1», который проходит с 28-30 апреля в Баку, и международное спортивное сообщество выступить против политики «этнических чисток» в Карабахе.

«Европейский турнир в Баку используется в качестве прикрытия, призванного отвлечь внимание от проводимой Азербайджаном политики уничтожения армян Карабаха. Призываем организаторов и участников не становиться соучастниками этнических чисток, — отмечено в заявлении.

Словом, Ереван призывает организаторов «Формулы-1» отказаться от Баку как от места проведения гонок.

По «Формуле-1» следует отметить несколько моментов. На протяжении последних лет, ежегодно весной центральные дороги столицы перекрываются из-за проведения данного мероприятия. Большинство задаются вопросами: «А для чего эта «Формула» нам нужна? Зачем мы тратим на правах организаторов такие деньги, если можно их потратить с большей пользой?».

А тем временем находить билеты на «Формулу-1» из года в год становится все сложнее и сложнее. Туристов, приезжающих в Баку на «Формулу-1», становится все больше, местных зрителей — тоже. Словом, билеты на гонки расходятся как «горячие пирожки». Это факт, который не имеет смысла оспаривать.

Однако у этой медали две стороны, есть вещи, о которых не принято говорить. Министерству образования Армении этого не понять, потому что в этом ведомстве сидят не те лица, которые формируют политику государства — это уровень исполнителей.

«Формула-1» – это не просто элитный вид спорта, куда собираются самые классные тачки для того, чтобы посмотреть какая из них первой доберется до финишной линии. Почему никто не подумает о тех компаниях и корпорациях, представленных на гонках? Это влиятельнейшие люди. Излишне говорить о влиянии отдельных семей и корпораций на современную политику, все, кто разбираются в политике, понимают, что она (и геополитика) – это концентрированное выражение экономики.

Капитал в устойчивых экономиках с независимой судебной системой давно взял вверх над политиками. Все политические силы Европы и в целом западных демократий, левые, правые, и прочие политические движения и идеологии решают задачи своих экономических заказчиков. К примеру, если взять партию «Зеленые» или, как из их называют, гринписовцев, то она представляет корпорации, которые сейчас «топят» за зеленную энергетику, электромобили и прочее. Словом, корпорации правят миром и тут нет никакой конспирологии, это естественный процесс политического развития.

Баку принимает «Формулу-1». Спрашивается: а какие фирмы, корпорации, какие семьи представлены на этом мероприятии? В Италии входе поговорка «Аньелли – это FIAT, FIAT – это Турин, а Турин – это Италия». Кто такие семья Аньели? Ferrari, Maserati, Iveco, Chrysler вам ни о чем не говорят? И это только небольшой список того, что можно причислить к этой семье. Список можно продолжить. Каждая из этих фирм и компаний имеет миллиардное состояние. Это самая могучая семья Италии, которая влияет не только на экономику страны, но и на политику, и даже на ее геополитические ориентиры. Кстати говоря, не только в Италии, но и во Франции, но это отдельная тема. А Италия – это главный торговый и политический партнер Азербайджана в Европе.

Далее по списку идут корпорации Великобритании McLaren, Red Bull и другие. Словом, «Формула 1» – это не только гонки и развлекаловка для плебса, а мероприятие, за кулисами которого решаются важные вопросы. Азербайджан — страна, где встречаются для решения этих самых важных вопросов. Не зря же говорят: «элитный вид спорта». Элитный, потому что мировая элита собирается в Баку. Еревану до этого уровня далеко, как до Марса.

Ниджат Гаджиев