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Чавушоглу: Турция получит обратно деньги, выплаченные США за истребители F-35

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Турция получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку истребителей F-35 у США.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.

«Мы дали деньги за F-35, мы внесли свой вклад, мы получим свои деньги обратно. Наш выход из этой системы был движущей силой для ускорения нашего собственного производства, но CAATSA – это неправильно», — сказал он.

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400.

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