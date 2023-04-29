Путин, сам того не желая, подложил «арцахцам жирную свинью»

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После 44-дневной войны, в которой Армения потерпела сокрушительное поражение, вопрос «независимости нкр», грубо нарушающий нормы международного права, отпал автоматически. Мало того, вконец обнаглевшие от собственной безнаказанности армяне, пожелавши многого, остались без малого. Если в довоенный период Азербайджан неоднократно предлагал армянам Карабахского региона самый высокий статус автономии в составе нашей страны, то в новой геополитической ситуации, созданной Азербайджаном в регионе, они лишились и этого шанса.

Сегодня на повестке дня стоит лишь один вопрос — обеспечения прав и безопасности карабахских армян. Для Баку данный вопрос не создает никаких проблем. Армяне Карабаха как и остальные граждане страны могут пользоваться предоставленными им правами, но с одной оговоркой: никаких особых привилегий для этнических армян не будет. Они должны принять гражданство Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно озвучивал один из основных тезисов: «Мы не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания».

Вполне законное и справедливое требование. И что немаловажно, полностью соответствующее духу и букве международного права, а также законам Азербайджана. Особенно актуализировался этот вопрос после установления Азербайджаном ППП на Лачинской дороге. Баку без всяких консультаций с международным сообществом, без российских миротворцев решил и этот вопрос, окончательно поставив карабахских сепаратистов перед фактом. И никакие скулежи «арцахцев о блокаде, гуманитарном кризисе, медленно умирающих от голода 120 тысячах армян», беспокойства тех или иных стран не в в состоянии изменить решение Баку.

Даже сама Армения, премьер которой еще два с половиной года назад верещал, что «Карабах – это Армения и точка», сегодня фактически открестилась от «карабахской обузы». У «арцахцев» остается все меньше времени сделать свой выбор: либо стать гражданами Азербайджана, либо убраться.

В свою очередь, «арцахцы» обвиняют Пашиняна в предательстве и признаются в «вечной любви» к России, наивно полагая, что Москва на блюдечке преподнесет им подарок в виде «независимости». И даже если у самых извращенных фантазеров в душе теплилась такая надежда, то после вчерашнего указа президента России Владимира Путина, она угасла окончательно.

Так, накануне Путин издал указ, согласно которому не принявшие гражданство РФ жители новых регионов (речь идет о временно оккупированных украинских землях – ред.) признаются иностранцами и могут быть выдворены за пределы России. Отказавшихся от российского гражданства могут выдворить в случае, если они будут создавать угрозу национальной безопасности страны, говорится в указе. Мера касается тех, кто выступает за насильственное изменение конституционного строя и финансирует теракты.

Поразительное сходство с азербайджанским вариантом, не так ли? Правда, в данном случае есть одно большое «НО». Если в российском варианте речь идет о чужих землях и противоречит международному праву, но соответствует российским законам, то в случае с Азербайджаном все иначе. Как было отмечено выше, Азербайджан выдвигает требование о гражданстве в соответствии, как с международными, так и с азербайджанскими законами.

Таким образом, армяне смело могут записать в свой актив очередной потенциальный «геноцид», который косвенно устроила им Москва. После этого «арцахцы» от «большой любви» к Путину и России перейдут на «личную неприязнь». Такой козырь, хотя Баку в нем и не нуждался, Россия предоставила Азербайджану. Что и говорить, Путин, сам того не желая, «подложил арцахцам жирную свинью»…

Фарид Теймурханлы