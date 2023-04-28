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Изменен порядок приватизации госимущества

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Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ gрезидента Азербайджана от 23 декабря 2000 года № 432 «О дополнительных мерах, связанных с исполнением закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества».

Согласно изменению, если документы или информация, предназначенные для приватизации нежилых помещений, будут доступны в соответствующем государственном учреждении через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не будут запрашиваться у арендатора, лиц, желающих принять участие в аукционе, и заказчика. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление будет запрошено соответствующим государственным учреждением на основании запроса с согласия арендатора или обеспечено арендатором, лицом, желающим принять участие в аукционе, и заказчиком.

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