Изменен порядок приватизации госимущества

360 Просмотров

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ gрезидента Азербайджана от 23 декабря 2000 года № 432 «О дополнительных мерах, связанных с исполнением закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества».

Согласно изменению, если документы или информация, предназначенные для приватизации нежилых помещений, будут доступны в соответствующем государственном учреждении через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не будут запрашиваться у арендатора, лиц, желающих принять участие в аукционе, и заказчика. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление будет запрошено соответствующим государственным учреждением на основании запроса с согласия арендатора или обеспечено арендатором, лицом, желающим принять участие в аукционе, и заказчиком.