Корни Родины: Журналисты посадили деревья в поселке Мушвигабад (фото)

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27 апреля в рамках мероприятий по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело очередную акцию по высадке деревьев в поселке Мушвигабад.

В это утро мы, журналисты, представители самых разных СМИ, собрались около здания Министерства экологии, чтобы отправиться сажать деревья – свои личные деревца, которые впоследствии разрастутся сначала в рощицы, а затем – в леса.

Кстати, идея собрать журналистов, чтобы каждый посадил свое собственное дерево, была задумана сотрудниками Minval.az и успешно воплощена в жизнь Министерством экологии. Акция высадки деревьев, как мы уже отметили, была посвящена 100-летию Гейдара Алиева. И не зря приурочена эта акция к столь знаменательной дате, так как одним из приоритетов политики Г.Алиева было бережное и чуткое отношение к природе родной земли. А его знаменитая фраза «Кто рубит дерево, тот рубит мне руку» уже вошла в историю.

Отрадно, что мы поехали не на голую землю, закладывать начало начал. Поселок Мушвигабад постепенно озеленяется, через пару лет вчерашние саженцы окрепнут, будут давать благодатную тень и увеличат количество кислорода. 8 апреля здесь уже была проведена аналогичная акция с участием врачей. Вчера была наша очередь.

… Через час мы уже шли по земле, недавно пустынной, но сегодня уже опоясанной сетью каналов капельного орошения – 480 гектаров, в которые предстоит пустить корни 3 тысячам наших крохотных саженцев — Олив и Эльдарских сосен. Многие из нас впервые сажают деревья, и чувство первого дерева, посаженного лично тобой – непередаваемо. Ты – созидаешь, а это дорогого стоит.

На место высадки так же прибыли сотрудники Министерства экологии – во главе с министром Мухтаром Бабаевым, который, выступив с приветственным словом, взял лопату и принялся сажать деревья наравне с нами, журналистами – равно как и его заместители и главы департаментов. Было очень приятно осознавать, что мы не разделены кабинетами и должностями, что работаем в одной связке, трудимся во имя одной единственной цели — во имя Родины, любовь к которой нас объединяет, делает сильнее, сплоченнее.

Каждый должен посадить свое собственное дерево, которое будет держать корнями родную землю. Посадив дерево, мы будем охранять его, научимся беречь природу. И, кажется, именно в этом смысл экоакции, в которой принимают участие и врачи, и журналисты, и военные, и рабочие, и ученые, представители простого народа и интеллигенции, ибо мы все – народ Азербайджана, мы — словно единое древо жизни с мощной корневой системой. И пока мы вместе, никому и никогда не сломить азербайджанский народ.

Яна Мадатова