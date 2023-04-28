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Колонна побывала на армяно-азербайджанской границе

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Находящаяся с визитом в Ереване министр иностранных дел Франции Катрин Колонна побывала на армяно-азербайджанской границе.

Она ознакомилась с работой гражданской миссии ЕС.

«Сотрудничество дает нам положительные результаты. Благодаря наблюдателям можно на месте получать сведения, полезные для стран-членов Евросоюза. Это миссия наблюдателей, не вооруженная миссия, цель в наблюдении за ситуацией, но их присутствие помогает снизить напряженность. Для восстановления доверия между Азербайджаном и Арменией должен соблюдаться режим прекращения огня», — отметила французский министр.

Глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян проинформировал главу МИД Франции о ситуации на границе.

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