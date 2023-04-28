В Судане обстрелян турецкий самолет

145 Просмотров

Турецкий самолет, прибывший в Судан для эвакуации иностранных граждан, был в пятницу обстрелян силами быстрого реагирования (спецназом).

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя суданской армии.

По его данным, турецкий самолет попал под обстрел при приземлении на аэродроме военной базы Вади Сейдна, расположенном приблизительно в 20 км от Хартума. Как указывает Al-Hadath, в результате обстрела пострадал один из членов экипажа транспортного самолета.

Комментариев по этому поводу со стороны сил быстрого реагирования не поступало.