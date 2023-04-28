«Франция для Азербайджана – это абсолютное зло»

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Об итогах визита главы МИД Франции Катрин Колонны в Азербайджан и возможностях влияния этого на дальнейшие процессы рассказал в интервью Minval.az политолог Фархад Мамедов.

— Как вы оцениваете итоги визита главы МИД Франции в Азербайджан? Можно ли сказать, что Колонна попыталась сгладить острые углы в отношениях Парижа и Баку, но не очень вышло?

— Это региональное турне главы МИД Франции. Потому как регион Южного Кавказа приобретает для ЕС, и Франции в частности, все больше значения. Еще и по причине процессов, которые происходят в регионе, но сюда накладывается и контакт с регионом Центральной Азии, поскольку единственный проходом в этот регион остается Азербайджан. Конечно, хуже всех у Франции отношения складываются, по понятным причинам, с Азербайджаном. Наверняка дипломатия Франции смогла сгладить эти острые углы, возможно, смогла донести свое видение до азербайджанской стороны, но ясно, что в одночасье решить все проблемы одним визитом невозможно. Но одно то, что Азербайджан не отказывается от этого диалога и демонстрирует, что готов работать с Францией и как минимум нейтрализовать это негативное влияние Франции на переговорный процесс, достойно похвалы.

— Какие главные месседжи глава МИД Франции передала азербайджанской стороне? К примеру, она говорит о подписании мирного соглашения, однако как стало понятно по ее заявлению, это мирное соглашение не подразумевает полное признание территориальной целостности Азербайджана?

— Нужно для себя понять, что Франция не имеет никакого отношения к переговорному процессу между Азербайджаном и Арменией. От слова совсем. Она потеряла этот статус в конце прошлого года и Азербайджан нехотя принимает посредничество ЕС. После того, как президент Франции нанес огромный удар по авторитету ЕС своими односторонними действиями и провокациями. На сегодня можно сказать, что в этом контексте, а именно в отношениях с Арменией, Франция для Азербайджана – это абсолютное зло. Учитывая все эти элементы, я не думаю, что Азербайджан заинтересован хоть в каком-то посредничестве между ним и Арменией. Франция сегодня – это страна, которая нанесла огромный удар посреднической миссии ЕС и лично авторитету Шарля Мишеля, и эта страна в какой-то форме взаимодействует с США, но она является бесплатным приложением к американским посредническим усилиям.

— В своем выступлении она, по сути, осудила Азербайджан за установку ППП во въезде в Лачинский коридор. Как вы видите развитие данной истории? Стоит ли ожидать давления со стороны Франции, ЕС и США из-за ППП?

— Глава МИД Азербайджана исчерпывающе дал ответы на все заявления Колонны, и продемонстрировал, что такая позиция не приемлема для Баку и она полностью отклоняется. Есть такой элемент, как самоуважение: если видишь, что твое мнение не уважается, то его надо скорректировать или же продолжать гнуть свою линию, но с совершенно иных позиций. Позиция Франции с самого начала 44-дневной войны Азербайджаном игнорируется. Поэтому, если она посчитала донести свои мысли еще раз и донести месседжи именно в Баку, то она получила соразмерный ответ. Все заявления главы МИД Франции о том, что она уважает территориальную целостность Азербайджана, не искренни, потому что их посол не посетил город Шуша. Они также не заявляют о том, что территория, где проживают армяне Карабаха, является территорией Азербайджана. Конечно, это влияет на взаимоотношения Франции и Азербайджана.

Дипломатия Азербайджана строится на том, что мы отделяем двусторонние отношения от действий этих стран в отношении Армении, и стараемся действовать вдолгую. Я вообще не думаю, что до окончания президентского срока Макрона азербайджано-французские отношения могут нормализоваться. Поэтому существующее напряжение будет сохраняться, но параллельно с этим будет и определенное взаимодействие.

Ниджат Гаджиев