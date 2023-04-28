США поставили Армении дедлайн по заключению мирного договора с Азербайджаном

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США давят на Ереван для скорейшего подписания мирного договора с Баку, сообщают ереванские СМИ.

Вашингтон хочет, чтобы стороны до конца мая одобрили предварительный вариант, пишет издание «Грапарак». Его недавно в ходе визита в Ереван (а затем и Баку) привезла с собой зампомощника госсекретаря США Эрика Олсон.

Издание отмечает, что документ «не отвечает интересам» Армении и сепаратистов Карабаха и «предложения настолько невыгодны, что даже при всей своей пораженческой позиции, власти Армении не дают согласия».

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявил, что благодаря усилиям США Армения вернулась к переговорам с Баку и выразил за это благодарность Вашингтону.

«В результате усилий США Армения вернулась к переговорному процессу. Мы будем участвовать в этом процессе. Мы сделаем все возможное для продвижения мирного процесса», — заявил он.

На прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в случае подписания договора с Баку видит функцию власти в том, чтобы донести до граждан всю суть компромиссных решений, которые отчасти будут болезненными.