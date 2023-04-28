Трамп спародировал постоянно теряющегося Байдена (видео)

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Бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего предвыборного выступления в Манчестере продемонстрировал пародию на действующего главу государства Джо Байдена.

Трпам виртуозно скопировал движения и выражения 80-летнего Байдена, взяв в качестве «информационного повода» для пародии заявление действующего президента о выдвижении своей кандидатуры на следующие президентские выборы. Он также обыграл постоянные проблемы главы государства с ориентацией в пространстве.

«Я выдвигаюсь в президенты… Что? Куда? Куда, чёрт побери, я иду? Я хочу выйти», — скопировал Байдена Трамп.