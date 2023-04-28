Россия повышает боеготовность военных баз в Кыргызстане и Таджикистане из-за США

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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия повышает боевую готовность военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы.

Об этом он сказал на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели, передает ТАСС.

Министр указал на попытки США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии под предлогом помощи в борьбе с терроризмом. Шойгу подчеркнул, что Москва расценивает просьбы Вашингтона к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС.

«Со своей стороны, повышаем боевую готовность российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы», — заявил Шойгу.