«Просроченные предложения» неприемлемы для Баку

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Азербайджанский ППП в Лачине уже действует. Через него, по сообщениям армянских источников, проследовал очередной конвой Международного Красного Креста — по официальной версии, из Ханкенди вывезли пациентов, нуждающихся в операции в ереванских клиниках. При этом переговоры о ППП еще идут. Строго говоря, росмиротворцы еще накануне отрапортовали: «23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста № 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной».

А теперь ереванская «Грапарак», как уже рассказывал Minval, сообщает подробности: «…Начались переговоры в формате 3+2 с участием трех представителей с российской стороны, уже экс-командующего Волкова, Ленцова, представителя ФСБ РФ, и двух азербайджанских чиновников. Армянская сторона в переговорах не участвует. В ходе переговоров российская сторона попытается добиться того, чтобы азербайджанцы убрали ППП и установили только рентгеновские сканеры».

А теперь подробнее. То, что переговоры ведутся между представителями Азербайджана и России без Армении, косвенно подтвердило и командование РМК, никак не обозначив в своем бюллетене участие армянской стороны в переговорах. Пашинян предлагает теперь, чтобы КПП в Лачине контролировали исключительно российские миротворцы, добавляя что-то о присутствии международных наблюдателей с широким форматом. А граница между тем в Лачине проходит не с Россией, а с Арменией. Где весь такой прозападный из себя Никол Пашинян отдал переговоры по весьма чувствительному для своей страны КПП на аутсорсинг. То есть на откуп России.

И такое происходит не впервые. Еще во время 44-дневной Отечественной войны, когда азербайджанская армия выбивала армянских оккупантов из Зангеланского района, сопредельного и с Ираном, и с Арменией, и бои приблизились к стыку границ трех стран, в сетях начали активно делиться фотографиями: фигурки в камуфляже стоят на склоне холма, растянув в руках российский триколор. Эксперты тут же вспомнили, что границу Армении с Ираном охраняет ФСБ России, что российские «зеленые фуражки» установили там режим пограничной зоны, и теперь «карацупы» просто обозначали границу Азербайджана и Армении. Но уже по крайней мере в начале ноября, за неделю до подписания Трёхстороннего соглашения, российские пограничники появились в Герусе, у въезда на Лачинскую дорогу. Да, российские «зелёные фуражки» присутствовали и присутствуют в Армении вполне официально, и перепоручать ли России в дополнение к границам с Ираном и Турцией еще и охрану границы с Азербайджаном — как бы решать Москве и Еревану, но сама по себе ситуация весьма показательна: в разгар боев за важнейшую дорогу, связывающую Карабах с Арменией, официальный Ереван в лице прозападного Пашиняна «слился» и перепоручил все России. И сегодня, увидев азербайджанских пограничников на мосту через Хакари, действует по привычной схеме, цепляясь за российский подол. А Москва, если верить ереванским СМИ, уже выдвинула свои предложения: поставить на мосту рентгеновские сканеры и с их помощью проверять автомобили. Делать это будут исключительно российские миротворцы, а азербайджанской стороне останется только следить за процессом в режиме онлайн.

Этот пакет предложений — явное «дежавю». Похожие предложения, опять-таки как уже рассказывал Minval, озвучивал в Баку спецпредставитель Евросоюза Тойво Клаар. Причем, несмотря на все геополитические трения, украинскую войну и санкции, точно так же предлагал, чтобы контроль при въезде на Лачинскую дорогу осуществлял РМК. Так что любопытно было бы прояснить, какова степень координации предложений если и не между Россией и ЕС, то уж во всяком случае между Россией и господином Клааром.

Но куда важнее другое: высказывая подобные предложения, российское командование рассчитывало, что они будут приняты? Даже на самый беглый взгляд: рентген позволяет «просветить» груз, но как росмиротворцы собираются (и собираются ли) проверять людей — тех, кто въезжает в Карабах? Будет ли сплошная проверка документов или проверять будут в лучшем случае процентов 20 въезжающих? Будет ли налажен обмен списками нежелательных персон — в Карабах через посты миротворцев проезжал, к примеру, депутат Милонов, которому въезд в Азербайджан запрещен? Более того, в Ханкенди проезжали и иностранцы, от сотрудников иранских спецслужб до отставных депутатов Европарламента и кандидатов в президенты Франции. Их что, тоже будут «просвечивать» рентгеном? И как на рентгеновском снимке собираются отличить, к примеру, Элени Теохарус от Лусине Аракелян? До такого даже Геббельс не додумался. Наконец, каковы гарантии, не случится ли «сбой в программе» и не испортится ли камера онлайн-трансляции как раз в тот момент, когда через блокпост российских миротворцев будет проезжать автомобиль с противопехотными минами?

Но самое главное, у росмиротворцев было ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА на то, чтобы создать систему эффективного контроля над Лачинской дорогой и не позволять возить по ней мины, оружие и мадам Пекресс в придачу. Не говоря о том, что одновременно с развертыванием российского миротворческого контингента должны были быть или выведены, или разоружены и распущены армянские НВФ. Но у росмиротворцев на это не хватило то ли решимости, то ли еще чего-то. Возможно, в самом начале пребывания РМК эти предложения еще могли бы быть рассмотрены, но сегодня у них банально «истек срок годности». Со всеми «органолептическими последствиями».

Так что теперь, после этих двух с половиной лет функционирования «Лачинского коридора» в режиме «проходного двора», Азербайджан был вынужден решить вопрос собственными силами. И теперь командованию РМК свои «просроченные» предложения лучше… отправить в архив. И не светиться с ними на переговорах.

Нурани, обозреватель