Проводятся состязания на звание «Лучший снайпер» (видео)

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В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии проводятся состязания на звание «Лучший снайпер».

Как сообщает Минобороны, в ходе состязаний, состоящих из различных этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах «Стрельба из неудобных положений», «Снайпер в обороне», «Снайпер в атаке», «Снайперская эстафета» и по другим эпизодам.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в азербайджанской армии.