Баку и местная кухня впечатлили хорватскую модель

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Хорватская модель Ивана Кнолл, которая прибыла в Баку на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», поделилась своими впечатлениями.

«Это мой первый приезд в Баку. Признаюсь, что очень впечатлена красотой города! Я не ожидала, что Баку будет столь потрясающим», — сказала она в беседе с журналистами.

Она добавила, что ей понравилась азербайджанская кухня. «Мне очень понравилась ваша кухня — нигде не пробовала ничего подобного, сразу забыла о диете. Вообще, у вас очень гостеприимная страна!», — сказала Ивана Кнолл.