В ОПЕК заявили о стабилизирующей роли организации на рынке

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Организация экспортеров нефти (ОПЕК) в ответ на критику Международного энергетического агентства (МЭА) заявила, что ни она, ни альянс ОПЕК+ не фокусируются на определенной цене нефти и сосредоточены лишь на рынке и инвестициях, сообщила организация со ссылкой на заявление генерального секретаря Хайтам аль-Гаиса.

«В ответ на последние комментарии Международного энергетического агентства…, вновь критикующие ОПЕК и ОПЕК+, генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс повторил, что ОПЕК и ОПЕК+ не нацелены на цены на нефть, при этом основное внимание уделяется исключительно рыночным основам и обеспечению жизненно важных инвестиций в нефтяную промышленность, в которых отчаянно нуждается мир», – говорится в релизе.

Генеральный секретарь ОПЕК указал на ошибочность и некорректность возложения вины за инфляцию на нефть на фоне существования ряда других факторов, вызывающих ее.

По его словам, рынки нефти менее волатильны по сравнению с другими энергорынками, в частности, из-за стабилизирующей роли ОПЕК и группы ОПЕК+.