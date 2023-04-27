«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

WP: Путин поддержал предложение «тихо набрать» еще 400 тысяч солдат

putin17

Кремль пытается привлечь еще сотни тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, не вызывая гнева общественности. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно одному из слитых документов Пентагона, в середине февраля российский лидер Владимир Путин поддержал предложение своих военных «тихо набрать» 400 тысяч дополнительных военнослужащих в течение 2023 года для войны в Украине.

В документе, классифицированном как ежедневное обновление разведданных ЦРУ, указывается, что информация была основана на «отчете сигнальной разведки», что означает, что она была получена путем перехвата или подслушивания переговоров российских военных чиновников.

Россия публично не раскрывает, сколько солдат она отправила в Украину или потеряла там. Но по разным оценкам, в наличии остается около половины из примерно 500 тысяч военнослужащих, направленных или призванных в армию за последние 15 месяцев.

«Необходимость в дополнительных войсках чревата отчуждением российской общественности и дальнейшей дестабилизацией экономики страны, которая и без того находится под давлением западных санкций, экспортного контроля и других карательных мер», — сообщает издание.

Отмечается, что прошлой осенью частичная мобилизация вызвала массовый отток мужчин боевого возраста, истощив как трудовые ресурсы, так и призывной контингент.

Чтобы оградить Путина от обратной реакции и перенаправить любое недовольство населения в сторону от Кремля, нынешние планы предусматривают привлечение губернаторов регионов к организации призывных кампаний, а также продолжение набора мужчин из российских тюрем, согласно другому просочившемуся в сеть документу американской разведки.

Теги:
Из этой рубрики
treysi
Мир

Война против Украины стала для России крупным просчетом, заявила посол США

2023/04/27, 23:48
putin17
Мир

WP: Путин поддержал предложение «тихо набрать» еще 400 тысяч солдат

2023/04/27, 22:53
karamurza
Мир

Обжалован приговор Владимиру Кара-Мурзе

2023/04/27, 22:24
reznikov1
Мир

Резников: Кто бьет Россию? Украинцы

2023/04/27, 21:56
verxniylars2
Мир

Около тысячи армянских фур застряли на границе Грузии с Россией

2023/04/27, 21:27
pase 1
Мир

Депортацию украинцев в Россию признали в ПАСЕ геноцидом

2023/04/27, 20:17
erdoga29
Мир

В Турции задумались о возведении еще двух АЭС

2023/04/27, 19:50
129505126 a5971f1b d179 4307 82d9 8737a46830f9
Мир

В Иране началась новая фаза восстания

2023/04/27, 19:37
amerikanpay
Мир

Лидер Южной Кореи исполнил для Байдена композицию American Pie (видео)

2023/04/27, 19:24