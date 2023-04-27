Коротченко: Эти канадские говнюки всегда чем-то «глубоко обеспокоены»

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в связи с заявлении Канады о создании Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

«Канада глубоко обеспокоена созданием Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре — единственной дороге, связывающей Карабах с Арменией. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

Эти канадские говнюки всегда чем-то «глубоко обеспокоены», — написал эксперт в соцсети «Фейсбук».