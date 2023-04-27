Лидер Южной Кореи исполнил для Байдена композицию American Pie (видео)

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На высокой ноте завершился государственный визит президента Южной Кореи в Белый дом. Как пишет издание The Guardian, Юн Сок Ёль по просьбе Джо Байдена исполнил отрывок песни Дона Маклина «Американский пирог».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль спел песню «American Pie» на ужине в Белом доме.

«Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, «American Pie». Мы хотим услышать, как вы её поете», — сказал Джо Байден на ужине с южнокорейским коллегой. Перед Эти Юн Сок Ёль признался, что питает тёплые чувства к американской музыке.

В итоге президент Южной Кореи согласился и пропел несколько строк из композиции, сорвав бурные аплодисменты всех присутствующих на званом ужине. После этого Байден сказал Юну, что сам автор песни приехать в Белый дом не смог, но зато отправил гитару со своим автографом, которую подарили южнокорейскому лидеру.