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Турция присоединяется к клубу ядерных держав мира, заявил Эрдоган

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Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган и президент России Владимир Путин приняли участие в четверг в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции.

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю «Аккую» приобрел статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию «зеленой» и устранила колебания. С «Аккую» мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», — сказал Эрдоган в ходе своего выступления.

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