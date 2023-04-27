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В трассу Ф-1 в Баку внесены изменения

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Международная автомобильная федерация (FIA) внесла изменения в трассу Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который пройдет 28-30 апреля.

Так, на участке от 16-го до 13-го поворота уложен новый асфальт. С левой стороны от въезда в пит-лейн создан дополнительный въезд для машин, а с левой стороны на выезде – два, уточняет «Спутник».

Кроме того, с правой стороны от выезда с пит-лейна ворота заменены на въезд для машин и наоборот. Справа на апексе 11-го поворота установлен новый изогнутый элемент бетонной стены.

Накануне старта гоночного уик-энда в Баку в FIA подтвердили расположение на трассе двух независимых зон DRS (система снижения лобового сопротивления). В частности, по сравнению с прошлым годом, на 100 метров сокращена вторая зона DRS, расположенная на стартовой прямой.

Точка замера интервала между машинами перед первой зоной DRS совпадает со второй линией автомобиля безопасности, а использовать систему можно через 54 метра после второго поворота.

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