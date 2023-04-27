«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Кылычдароглу счел антироссийские выпады неверными

kilicdaroglu 6

Кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу передал послание, которое зачитали на круглом столе о выборах в Турции в Москве. Его передал колумнист портала T24 Хакан Аксай, пишет РИА Новости.

Аксай отметил, что участники круглого стола интересовались, какими будут отношения между Анкарой и Москвой в случае победы оппозиции. Он от лица Кылычдароглу ответил: антироссийские меры оппозиция считает неправильными.

«Мы не считаем правильными антироссийские выпады. Дискриминация — это преступление против человечества», — рассказал кандидат.

Теги:
Из этой рубрики
pase 1
Мир

Депортацию украинцев в Россию признали в ПАСЕ геноцидом

2023/04/27, 20:17
erdoga29
Мир

В Турции задумались о возведении еще двух АЭС

2023/04/27, 19:50
129505126 a5971f1b d179 4307 82d9 8737a46830f9
Мир

В Иране началась новая фаза восстания

2023/04/27, 19:37
amerikanpay
Мир

Лидер Южной Кореи исполнил для Байдена композицию American Pie (видео)

2023/04/27, 19:24
erdoga30
Мир

Турция присоединяется к клубу ядерных держав мира, заявил Эрдоган

2023/04/27, 18:15
photo 2023 04 27 15 02 26
Мир

В Молдове будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты на День Победы

2023/04/27, 17:55
kilicdaroglu 6
Мир

Кылычдароглу счел антироссийские выпады неверными

2023/04/27, 17:37
5c06aecc370f2c6d0e8b4637
Мир

Пропагандисты призвали россиян готовиться к худшему (видео)

2023/04/27, 17:25
Мир

Ереван не подтвердил слова Захаровой

2023/04/27, 17:11