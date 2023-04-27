Кылычдароглу счел антироссийские выпады неверными

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Кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу передал послание, которое зачитали на круглом столе о выборах в Турции в Москве. Его передал колумнист портала T24 Хакан Аксай, пишет РИА Новости.

Аксай отметил, что участники круглого стола интересовались, какими будут отношения между Анкарой и Москвой в случае победы оппозиции. Он от лица Кылычдароглу ответил: антироссийские меры оппозиция считает неправильными.

«Мы не считаем правильными антироссийские выпады. Дискриминация — это преступление против человечества», — рассказал кандидат.