Колонна: Азербайджан и Франция – исторические партнеры

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Азербайджан и Франция – исторические партнеры. Мы являемся одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Азербайджан прошел сложный путь в своей истории, и мы это видели.

Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Азертадж.

Она сказала, что в Первой Карабахской войне было много убитых и раненых, что очень прискорбно. «Мы поддержали работы по разминированию, решение этого вопроса спасет человеческие жизни. Франция оказала Азербайджану помощь в размере полумиллиона евро на проведение работ по разминированию. Были жертвы разрыва мин, надеемся, что впредь это не будет продолжаться», — сказала Катрин Колонна.