У Пашиняна заявили, что Россия «объявила войну» Армении

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Близкий к команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна ресурс — телеграм-канал «Баграмян 26» пожаловался на ужесточение Россией «экономических санкций» против Армении и призвал армянскую общественность «сделать выводы».

«Россия прибегла к экономическим санкциям, запретив экспорт армянской молочной продукции в Россию для того, чтобы заставить Армению пойти на некоторые уступки и согласиться на продиктованные условия. Теперь очередь дошла до ограничений на экспорт других видов сельскохозяйственной продукции и импорт сжиженного газа из России в Армению.

Армянские фермеры и дальнобойщики сообщают, что сутками не могут вывезти сельхозпродукцию в РФ. В Грузии армянским водителям и фермерам сообщают, что российская сторона приняла решение о запрете на въезд армянских грузовиков. В результате всего этого огромные потери несут тепличные хозяйства.

Кроме того, грузовики, ввозящие в Армению сжиженный газ, не могут въехать в Россию для заправки, из-за чего цена на сжиженный газ в Армении за последний месяц выросла почти на 80 процентов. Российская сторона эти ограничения объясняет техническими проблемами. Однако очевидно, что происходящее является экономической санкцией против Армении и за этим стоит политический заказ.

В результате экономической войны России против Армении, в первую очередь страдают простые граждане и бизнесмены, и общество должно быть в курсе этих враждебных шагов», – призывают авторы поста.