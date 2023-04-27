Байрамов приструнил Колонну

870 Просмотров

В ходе своего выступления министр заявила, что Франция не приемлет односторонних шагов, предпринятых Азербайджаном. С другой стороны, мы также услышали ссылку на решение международного суда.

Об этом на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает АПА.

«Во-первых, что касается одностороннего шага, предпринятого Азербайджаном, то в соответствии со своей конституцией он сделал этот шаг на собственной территории. За два с половиной года до этого шага Азербайджан информировал всех о сущности проблемы. За эти годы Франция ни разу не обратилась с призывом к Армении. Что касается решения Международного суда, то Лачинская дорога всегда открыта», — подчеркнул министр.