Байрамов: Армения отказалась от предложения о параллельном контроле Лачинской дороги

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Несмотря на предупреждения Азербайджана, армянская сторона не соблюдала подписанные документы.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной, передает АПА.

«Многочисленные предложения азербайджанской стороны вносятся президентом. Одним из них является обеспечение прозрачного режима на Лачинской дороге. Однако армянская сторона отказалась от предложения о параллельном контроле. Так, с целью обеспечения прозрачного контроля над Лачинской дорогой 23 апреля азербайджанская сторона предприняла соответствующие шаги для внедрения контрольно-пропускной функции. Согласно заявлению, Лачинская дорога может использоваться по 3 направлениям: для граждан, грузов и транспортных средств», — сказал Байрамов.