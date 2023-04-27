Захарова: Франция провалила заявку на «честного брокера» в армяно-азербайджанском урегулировании (видео)

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Франция и США провалили заявку на роль честного посредника в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Насколько я знаю, у США и у представителей Евросоюза, в частности Франции, были так называемые заявки на роль «честного брокера» в вопросе армяно-азербайджанской нормализации, — сказала она. — Мне кажется, эти заявки они провалили».

По словам Захаровой, попытки французских и американских коллег убедить всех в том, что они руководствуются исключительно интересами достижения мира на Южном Кавказе, дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами. «Ни к какой конструктивной работе или работе честного брокера подобные заявления отнести нельзя. Подобные высказывания усиливают наше ощущение, что реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъюнктурный и политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России, а заботы о судьбах народов региона в их планы явно не входит», — отметила дипломат.